FW Rheingau-Taunus: 1. Folgemeldung: Großeinsatz in Taunusstein, möglicher Fund einer unklaren Substanz

Taunusstein (ots)

Derzeit sind in Tuanusstein-Neuhof rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Ppolizei im Einsatz. Ursache ist eine unklare Meldung über einen Gefahrstoff in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Eine mögliche atomare Strahlung konnte durch Spezialkräfte der Feuerwehr schnell ausgeschlossen werden.

Im weiteren Einsatzverlauf sind weitere Überprüfungen durch Spezialkräfte erforderlich. Hierfür wurde bereits das betroffene Wohnhaus geräumt. Bei Ankunft der Spezialkräfte ist mit weiteren Evakuierungen zu rechnen. Dies stellt eine reine Sicherheitsmaßnahme während aktiver Maßnahmen in der betroffenen Wohnung dar.

Betroffen sind:

- Gartenstraße 28, 30, 32, 47, 49, 51, 53 und 55

- Kornblumenweg 13, 15, 17 und 19

Zu gegebener Zeit werden sich Einsatzkräfte an den jeweiligen Häusern melden. Die Evakuierten werden in der Aaertalhalle in Taunusstein-Neuhof betreut.

Die Einsatzdauer ist noch unklar.

