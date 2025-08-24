PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Rheingau-Taunus: FW Rheingau-Taunus +++ Aktuell Großeinsatz in Taunusstein, möglicher Fund einer unklaren Substanz +++

Taunusstein (ots)

Die Meldung über eine unklare Substanz in einem Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof führte am frühen Sonntag Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Rheingau-Taunus-Kreis.

Aktuell finden umfangreiche Erkundungsmaßnahmen vor Ort statt.

Im Bereich Rosenweg und Gartenstraße kommt es zu Absperrungen sowie einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.

Die Einsatzleitung befindet sich im Rosenweg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
Rheingau-Taunus-Kreis
Kreisbrandmeister
Michael Ehresmann
Telefon: 0176 - 21 60 38 08
E-Mail: s5@rheingau-taunus.de
https://www.rheingau-taunus.de

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis mehr verpassen.
