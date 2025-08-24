Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: FW Rheingau-Taunus +++ Aktuell Großeinsatz in Taunusstein, möglicher Fund einer unklaren Substanz +++

Taunusstein (ots)

Die Meldung über eine unklare Substanz in einem Wohnhaus in Taunusstein-Neuhof führte am frühen Sonntag Nachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr im Rheingau-Taunus-Kreis.

Aktuell finden umfangreiche Erkundungsmaßnahmen vor Ort statt.

Im Bereich Rosenweg und Gartenstraße kommt es zu Absperrungen sowie einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.

Die Einsatzleitung befindet sich im Rosenweg.

