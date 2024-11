Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Autoreifen zerstochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatte es ein Ranalierer in den vergangenen Tagen auf ein Auto abgesehen. In Weißensee hatte sich der Unbekannte an einem Audi zu schaffen gemacht und zerstach an diesem drei Autoreifen. Damit richtete er einen Schaden von etwa 450 Euro an bevor er flüchtete. Der Besitzer des Audis bemerkte den Schaden Freitagmorgen und erstattet bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell