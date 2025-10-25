Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251025 - 1104 Frankfurt - Innenstadt: Körperverletzung und Beleidigung

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (25. Oktober 2025) kam es vor einem Kiosk in der Großen Friedberger Straße gegen 01:55 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 21-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen zunächst mit abfälligen Äußerungen beleidigte und anschließend mit der Faust ins Gesicht schlug. Die eingesetzten Beamten trafen alle Beteiligten vor Ort an. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Ziel des Angriffs wurden.

