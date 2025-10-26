Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251026 - 1107 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dieb mithilfe der Videoschutzanlage geschnappt

(di) Zivilbeamte nahmen gestern Nacht (26. Oktober 2025) einen Dieb fest, der zuvor im Bahnhofsviertel diverse Gegenstände aus einem geparkten Auto gestohlen hatte.

Nachdem der Geschädigte auf einem Polizeirevier Anzeige wegen des Diebstahls erstattet hatte, machten sich die Beamten des Video Operation Centers daran, das vorangegangene Tatgeschehen aufzuhellen, da sich das Auto des Geschädigten im Sichtbereich der Videoschutzanlage in der Elbestraße befand.

Und in der Tat ließ sich nachvollziehen, wie der Tatverdächtige gegen 03:20 Uhr mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug an sich nahm und zunächst unerkannt verschwand. Aufgrund seiner prägnanten Bekleidung stellten die Beamten den Tatverdächtigen bereits kurze Zeit später über die Videoschutzanlage im Bahnhofsgebiet fest und ermöglichten dessen Festnahme durch herangeführte Zivilbeamte.

Der 41-jährige Wohnsitzlose, der noch Teile des Diebesgutes bei sich trug, wurde zwecks richterlicher Vorführung ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert.

