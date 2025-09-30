LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Westhausen (Landkreis Gotha) (ots)
Im Rahmen eines Einsatzes wegen häuslicher Gewalt am gestrigen Tag, war ein 38-Jähriger offensichtlich nicht mit den polizeilichen Maßnahmen einverstanden. Offenbar impulsiv versuchte der Mann erneut in die Wohnung zu gelangen. Dabei verletzte er einen Polizeibeamten leicht. Im weiteren Verlauf kam der 38-Jährige der Wohnungsverweisung nach. Entsprechende Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell