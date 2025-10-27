Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251027 - 1108 Frankfurt - Fechenheim: Gefährliche Körperverletzung vor Diskothek

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (24. Oktober 2025) auf Samstag (25. Oktober 2025) wurden zwei Männer nach eigenen Aussagen durch körperliche Gewalt und den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Die Tatverdächtigen waren nicht mehr vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Die beiden 18- und 22-Jährigen befanden sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 00:30 Uhr vor einer Diskothek in Fechenheim. Dann seien sie aus bislang ungeklärter Ursache durch insgesamt drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verletzt worden. Die unbekannten Tatverdächtigen hätten dazu einfache körperliche Gewalt in Form von Schlägen mit der Faust und der flachen Hand genutzt, einer der beiden Geschädigten habe auch Pfefferspray in sein Gesicht bekommen.

Kurz nach Alarmierung erschienen diverse Polizeistreifen vor Ort, die Tatverdächtigen waren jedoch nicht mehr anzutreffen und konnten auch in Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden.

Da auch im weiteren Verlauf kein Berechtigter bzw. Verantwortlicher ausfindig gemacht werden konnte, wurden Mitarbeiter des Frankfurter Ordnungsamts kontaktiert, welche ebenfalls kurz darauf erscheinen. Diese ahndeten mit Unterstützung der anwesenden Polizisten diverse Ordnungswidrigkeiten und Verstöße, weshalb die Veranstaltung schließlich gegen 03:30 Uhr durch das Ordnungsamt beendet wurde.

Die beiden Geschädigten konnten einen der drei Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, braune Haare; schwarze Jacke, blaue Jeans

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Tatgeschehens oder der Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

