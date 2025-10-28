Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Bielefelderin aufgetaucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Vermisstensuche nach einer 25-jährigen Bielefelderin wurde eingestellt. Es liegen keine Hinweise für eine konkrete Gefährdung vor.

Wie berichtet, wurde eine 25-jährige Bielefelderin zunächst seit Samstag, 11.10.2025, vermisst. Am Montagnachmittag, 27.10.2025, meldete sich eine Kontaktperson bei der Polizei Bielefeld und teilte glaubwürdig mit, dass sich die junge Frau bei ihm aufgehalten habe.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand reist die 25-Jährige durch das Bundesgebiet und wünscht keinen Kontakt. Zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte, wird keine Auskunft zu ihren Aufenthaltsorten erteilt. Es wird darum gebeten, ihr Foto und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der zunächst Vermissten.

Meldung vom 27.10.2025, 15:25 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6146180

