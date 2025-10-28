PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Bielefelderin aufgetaucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Vermisstensuche nach einer 25-jährigen Bielefelderin wurde eingestellt. Es liegen keine Hinweise für eine konkrete Gefährdung vor.

Wie berichtet, wurde eine 25-jährige Bielefelderin zunächst seit Samstag, 11.10.2025, vermisst. Am Montagnachmittag, 27.10.2025, meldete sich eine Kontaktperson bei der Polizei Bielefeld und teilte glaubwürdig mit, dass sich die junge Frau bei ihm aufgehalten habe.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand reist die 25-Jährige durch das Bundesgebiet und wünscht keinen Kontakt. Zum Schutze ihrer Persönlichkeitsrechte, wird keine Auskunft zu ihren Aufenthaltsorten erteilt. Es wird darum gebeten, ihr Foto und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Suche nach der zunächst Vermissten.

Meldung vom 27.10.2025, 15:25 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6146180

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 03:14

    POL-BI: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - MS / Herford - Auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Löhne und Gohfeld kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Kurz vor Mitternacht befuhr ein 18-Jähriger aus Löhne mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der A30 in Fahrtrichtung Hannover. Auf dem rechten Fahrstreifen sollen zu diesem Zeitpunkt ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:55

    POL-BI: Einbruch in Restaurant

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25.10.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Restaurant an der Herforder Straße, in Höhe Brökerstraße, ein. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 03:20 Uhr und 04:10 Uhr gelangte der unbekannte Täter in das Wohn- und Geschäftsgebäude. Dort brach er eine Tür zum Restaurant auf und erlangte Bargeld und einen Werkzeugkoffer. Anschließend flüchtete der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:48

    POL-BI: Falsche Polizisten stoppen Transporter

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A33 - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24.10.2025, gaben sich Unbekannte als Polizisten aus und kontrollierten einen Transporter, der die A33 befuhr. Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Transporter die A33 in Richtung Bielefeld. Vor der Anschlussstelle Bielefeld-Senne setzte sich gegen 03:30 Uhr ein dunkler Audi Kombi mit einem mobilen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren