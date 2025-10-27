Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizisten stoppen Transporter

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A33 - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24.10.2025, gaben sich Unbekannte als Polizisten aus und kontrollierten einen Transporter, der die A33 befuhr.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Transporter die A33 in Richtung Bielefeld. Vor der Anschlussstelle Bielefeld-Senne setzte sich gegen 03:30 Uhr ein dunkler Audi Kombi mit einem mobilen Blaulicht vor den Transporter. Mittels Blinkens zeigte der Audi-Fahrer dann, dass der Transporter von der A33 abfahren und folgen sollte.

Der 45-Jährige folgte dem Audi zur Postheide, in Höhe Distelweg, und parkte dort. Aus dem Audi stiegen zwei Männer aus, die sich als Polizisten ausgaben und eine Verkehrskontrolle durchführten. Dabei trug ein Mann eine Sturmhaube. Sie erkundigten sich nach der Ladung und durchsuchten die Ladefläche. Anschließend gaben sie vor, sich besprechen zu müssen, stiegen in ihren Audi ein und fuhren davon. Ob die Täter Beute gemacht haben ist bislang unklar.

Beide Täter sollen ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Der maskierte Mann soll eine normale Statur haben, 180 cm groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Seine Augenfarbe soll dunkel sein. Er sprach deutsch mit Akzent. Bei der Tat trug er dunkle sportliche Kleidung.

Der Komplize wurde als dick und 25 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Er trug sportliche dunkle Kleidung.

Die Polizei sensibilisiert: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wenn Ihnen eine Kontrollsituation verdächtig vorkommt, wählen Sie den Notruf der Polizei, um die Echtheit der Kontrolle zu überprüfen. Sollten Sie noch nicht angehalten haben, fahren Sie unmittelbar zur nächsten Polizeiwache.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell