POL-BI: Betrunkener Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

FW - Bielefeld - BAB 30 - Bad Oeynhausen - Durch das Wenden eines Pkws, nach einer Falschfahrt auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover, kam es am Samstag, 25.10.2025, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Der Fahrer eines Seats mit polnischen Kennzeichen fuhr, gegen 22:55 Uhr, auf die A30 in Fahrtrichtung Osnabrück, allerdings auf der Richtungsfahrbahn Hannover. Am Ausbauende bemerkte der 43-jährige polnische Staatsbürger sein Fehlverhalten und versuchte, mit seinem Fahrzeug zu wenden.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 49-jährigem VW-Fahrer, welcher durch den Aufprall leicht verletzte wurde.

Der Fahrer des VW Golfes wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren, während bei dem unfallverursachenden Seat-Fahrer Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden konnten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht, weshalb dem 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Polizisten auf 24.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten von dem Unfallort abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell