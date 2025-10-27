Polizei Bielefeld

POL-BI: Handgemenge auf Supermarktparkplatz

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 26.10.2025, kam es zu einem Handgemenge auf einem Parkplatz an der Werner-Bock-Straße, in Höhe Am Stadtholz. Auslöser dafür soll die Fahrweise eines betrunkenen Bielefelders gewesen sein.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand fuhr ein 30-jähriger Bielefelder gegen 00:40 Uhr mit einem KIA Picanto zu schnell an einer Personengruppe auf einem Supermarktparkplatz vorbei. Als er sein Auto parkte und ausstieg, wurde er von der Gruppe zurechtgewiesen. Es entwickelte sich zunächst eine verbale, dann eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bestehend aus jeweils vier Personen. Dabei kam es zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen.

Der betrunkene 30-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde dabei von zwei ebenfalls betrunkenen Männern angegriffen. Ein 26-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit und ein 23-jähriger Bielefelder mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit wirkten auf ihn ein. Dabei schlug der 23-Jährige den KIA-Fahrer unter anderem mit einem Bierkrug aus Glas gegen den Kopf.

Die alarmierten Polizisten trafen vor Ort auf die zwei Gruppen und nahmen den Sachverhalt auf. Ein Atemalkoholtest bei dem KIA-Fahrer verlief positiv. Anschließend wurde er zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Der 30-Jährige muss sich nun für die Trunkenheitsfahrt verantworten. Die Polizisten schrieben zudem mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen gegen die beteiligten Personen.

