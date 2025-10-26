PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtragsmeldung zu einem laufenden Einsatz in Sennestadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie berichtet, erfolgte am Sonntag, 26.10.2025, ein großer Polizeieinsatz am Lindemannplatz in Bielefeld Sennestadt. Die Polizei benennt weitere Erkenntnisse.

Zunächst wurde der nicht kooperative 62-jährige Mann durch die alarmierten Polizisten durch den Einsatz der Dienstwaffe gestoppt, festgenommen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Die mutmaßliche Handgranate wurde dann durch einen Polizeibeamten aus dem Gefahrenbereich, in dem sich mehrere Menschen aufhielten, in einen weniger frequentierten Bereich gebracht, um Unbeteiligte größtmöglich zu schützen. Der Gefahrenbereich wurde anschließend abgesperrt.

Gegen 17:00 Uhr stellten Spezialkräfte des LKA die Handgranate sicher, um sie vor Ort zu untersuchen. Nach den ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine echte Handgranate. Die Umsetzungsfähigkeit wird noch geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Der Zustand des 62-Jährigen ist unverändert, er befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.

Erste Meldung vom 26.10.2025, 16:13 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6145365

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 16:13

    POL-BI: Die Polizei Bielefeld informiert zu einem laufenden Einsatz in Sennestadt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Aktuell läuft ein Polizeieinsatz am Lindemann-Platz in Bielefeld. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Einsatzort großräumig zu meiden. Die Polizei benennt die ersten Erkenntnisse. Gegen 13:20 Uhr betrat ein 62-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Restaurant am Lindemann-Platz. Als es ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:27

    POL-BI: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

    Bielefeld (ots) - SK / Bielefeld / Stadtgebiet - Die vermisste 25-jährige Frau wurde wohlbehalten angetroffen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Presse- und ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 14:54

    POL-BI: Untersuchungshaft für Einschleichdieb

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bethel - Am Donnerstag, 23.10.2025, stahl ein Mann Schmuck am Ramaweg und wurde durch einen Zeugen gestellt. Der Täter hatte Beute von weiteren Taten bei sich. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Gegen 17:10 Uhr gelangte ein polizeibekannter und drogenabhängiger 22-jähriger Mann über eine Terrassentür in eine Wohnung am Ramaweg. Als eine anwesende Bewohnerin Geräusche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren