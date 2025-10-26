PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Bielefeld (ots)

SK / Bielefeld / Stadtgebiet - Die vermisste 25-jährige Frau wurde wohlbehalten angetroffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen.

