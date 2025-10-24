Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für Einschleichdieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bethel - Am Donnerstag, 23.10.2025, stahl ein Mann Schmuck am Ramaweg und wurde durch einen Zeugen gestellt. Der Täter hatte Beute von weiteren Taten bei sich. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen 17:10 Uhr gelangte ein polizeibekannter und drogenabhängiger 22-jähriger Mann über eine Terrassentür in eine Wohnung am Ramaweg. Als eine anwesende Bewohnerin Geräusche wahrnahm und nachschaute, traf sie auf den Dieb. Dieser nahm sofort zwei Schmuckkästen an sich und ergriff die Flucht.

Ein Gast der Bewohnerin stellte ihn im Garten. Anschließend hielt er den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest.

Bei der Durchsuchung des Täters stellten die Polizisten weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher. Der 22-Jährige wurde festgenommen und am Freitag, 24.10.2025, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Er erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den polizeibekannten 22-jährigen Bielefelder ohne festen Wohnsitz mit deutscher Staatsangehörigkeit.

