Polizei Bielefeld

POL-BI: Die Polizei Bielefeld informiert zu einem laufenden Einsatz in Sennestadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Aktuell läuft ein Polizeieinsatz am Lindemann-Platz in Bielefeld. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, den Einsatzort großräumig zu meiden. Die Polizei benennt die ersten Erkenntnisse.

Gegen 13:20 Uhr betrat ein 62-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit ein Restaurant am Lindemann-Platz. Als es dort zu Streitigkeiten kam, zeigte er nach bisherigen Erkenntnissen ein vermeintliches Sprengmittel und drohte dieses zu zünden. Anschließend verließ er das Restaurant.

Die alarmierten Polizisten konnten den nicht kooperativen 62-Jährigen im Nahbereich antreffen. Im Zuge des Einsatzes wurden nach dem derzeitigen Stand ein Warnschuss und mindestens ein Schuss auf die Beine des Mannes abgegeben. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Er wurde vorläufig festgenommen.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes stießen die Polizisten auf ein Messer und eine Flasche Vodka. Des Weiteren wurde eine mutmaßliche Handgranate aufgefunden.

Der Einsatzort ist derzeit rund um die mutmaßliche Handgranate großräumig gesperrt. Spezialkräfte zur Entschärfung wurde alarmiert.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell