Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fluchtversuch mit gestohlenem Roller - junger Mann in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Falsches Kennzeichen, kein Führerschein, Roller gestohlen, Hinweise auf weitere Diebstähle - das ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Freitag. Gegen 03:45 Uhr fielen einer Streife zwei junge Männer auf, die zusammen auf einem Roller an der Kampstraße unterwegs waren. Als der Fahrer angehalten und kontrolliert werden sollte, flüchtete er über einen Fußweg in eine Sackgasse. Dort verlor der Fahrer das Gleichgewicht und stürzte. Die Beamtinnen und Beamten konnten die Männer stellen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller zuvor gestohlen wurde. Weiterhin war ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht. Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Borken ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hat keinen gültigen Führerschein. Er und sein 17-Jähriger Sozius, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatten Rucksäcke mit Auf- und Einbruchswerkzeugen dabei. Alle Beweismittel wurden sichergestellt.

Die jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Schnell ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige bereits mehrere Roller-Diebstähle begangen haben könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt - mittlerweile sitzt er in U-Haft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

