PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer hat Raquel gesehen?

POL-BI: Wer hat Raquel gesehen?
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

FR/ Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 25-jährigen Bielefelderin. Die Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt medizinische Hilfe.

Die 25-Jährige wurde zuletzt am Samstag, 11.10.2025, in der Bielefelder Innenstadt gesehen. Seitdem hatte sie keinen Kontakt mehr mit Freunden und der Familie.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben nicht zum Auffinden der Gesuchten geführt.

Raquel ist 1,70 m groß, schlank und hat mittellanges und dunkelblondes Haar. Sie könnte einen hellbeigen Strickpullover, eine hellblaue Skinny-Jeans und beige Wanderschuhe tragen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 14:58

    POL-BI: Betrunkener Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Bielefeld (ots) - FW - Bielefeld - BAB 30 - Bad Oeynhausen - Durch das Wenden eines Pkws, nach einer Falschfahrt auf der A30 in Fahrtrichtung Hannover, kam es am Samstag, 25.10.2025, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der Fahrer eines Seats mit polnischen Kennzeichen fuhr, gegen 22:55 Uhr, auf die A30 in Fahrtrichtung Osnabrück, allerdings auf ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:30

    POL-BI: Länderübergreifende Ermittlungen: Erfolg gegen Telefonbetrüger

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Stadtgebiet - Gemeinsame Ermittlungen zwischen Beamten der Kriminalpolizei Würzburg und Bielefeld führten am Mittwoch, 22.10.2025, in Schildesche, Hillegossen und Sennestadt zu Durchsuchungen und drei Festnahmen. Die drei tatverdächtigen Männer sollen über einen längeren Zeitraum durch sogenannte Schockanrufe von einigen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:15

    POL-BI: Nachtragsmeldung zu einem Polizeieinsatz in Sennestadt am Sonntag, 26.10.2025

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennstadt - Die Polizei Bielefeld benennt weitere Details zu dem Einsatz am Sonntag, 26.10.2025, am Lindemannplatz in Sennestadt sowie zu den andauernden Ermittlungen. Wie berichtet betrat ein 62-jähriger Bielefelder gegen 13:20 Uhr ein Restaurant am Lindemannplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen forderte er von dem Personal Alkohol. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren