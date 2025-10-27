POL-BI: Wer hat Raquel gesehen?
Bielefeld (ots)
FR/ Bielefeld / Stadtgebiet - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 25-jährigen Bielefelderin. Die Gesuchte befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und benötigt medizinische Hilfe.
Die 25-Jährige wurde zuletzt am Samstag, 11.10.2025, in der Bielefelder Innenstadt gesehen. Seitdem hatte sie keinen Kontakt mehr mit Freunden und der Familie.
Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben nicht zum Auffinden der Gesuchten geführt.
Raquel ist 1,70 m groß, schlank und hat mittellanges und dunkelblondes Haar. Sie könnte einen hellbeigen Strickpullover, eine hellblaue Skinny-Jeans und beige Wanderschuhe tragen.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell