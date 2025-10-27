PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Restaurant

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25.10.2025, brach ein unbekannter Täter in ein Restaurant an der Herforder Straße, in Höhe Brökerstraße, ein. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 03:20 Uhr und 04:10 Uhr gelangte der unbekannte Täter in das Wohn- und Geschäftsgebäude. Dort brach er eine Tür zum Restaurant auf und erlangte Bargeld und einen Werkzeugkoffer. Anschließend flüchtete der Einbrecher in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

