Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MS / Herford - Auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Löhne und Gohfeld kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 18-Jähriger aus Löhne mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der A30 in Fahrtrichtung Hannover. Auf dem rechten Fahrstreifen sollen zu diesem Zeitpunkt zwei Sattelzugmaschinen samt Auflieger gefahren sein, von denen der hintere Sattelzug offenbar zum Überholen ausscheren wollte. Der Audi bremste zwar noch ab, konnte jedoch eine Kollision mit dem Sattelzug nicht verhindern.

Während der Fahrer des Audi unverletzt blieb, wurde der 17-jährige Beifahrer aus Bad Oeynhausen leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sattelzug entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Telefon 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell