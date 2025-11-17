LPI-J: Scheibe beschädigt
Weimar (ots)
Gaberndorf: Unbekannte haben am Samstagnachmittag die Scheibe einer Hauseingangstür in der Straße "Zum Rödel" beschädigt. Mutmaßlich hat der Täter einen Stein gegen die Glasscheibe der Tür geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 800,-Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell