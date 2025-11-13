PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gera (ots)

Gera. Am 12.11.2025 gegen 19:00 Uhr beging eine 38-Jährige einen Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera. Als die Ladenbesitzerin auf den Diebstahl aufmerksam wurde, konfrontierte sie die Täterin und informierte den Sicherheitsdienst. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich die 38-Jährige zunehmend aggressiv und unkooperativ, sodass diese im weiteren Verlauf der Maßnahme zum Dienstfahrzeug gebracht wurde. Währenddessen wurden zwei Polizeibeamtinnen mehrfach getreten. Zudem beleidigte und drohte sie mehreren eingesetzten Polizeibeamten. Die 38-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

