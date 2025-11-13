PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt ohne Führerschein mit weitreichenden Folgen

Greiz (ots)

Greiz. Am 12.11.2025 gegen 14:35 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 32-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Plauenschen Straße in Greiz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, einen Atemalkoholwert von 0,24 Promille aufwies und dazu positiv auf einen Cannabisvortest reagierte. Aufgrund dessen, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Pkw wird ermittelt, da sie dem Mann das Fahren ohne Fahrerlaubnis gestattete. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:50

    LPI-G: Sachbeschädigung an Briefkasten

    Altenburg (ots) - Treben OT Lehma. Am 12.11.2025 sprengte nach bisherigen Erkenntnissen ein Unbekannter gegen 20:00 Uhr einen Briefkasten eines Postunternehmens in der Luckaer Straße mittels unbekanntem Sprengmittel. Der Briefkasten wurde vollständig zerstört. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:49

    LPI-G: Schmierereien an Grundstücksumfriedung

    Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 11.11.2025, 18:00 Uhr bis 12.11.2025, 10:45 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter eine Grundstücksumfriedung in der Terrassenstraße mit unterschiedlichen, nicht politisch motivierten Schriftzügen und Symboliken auf insgesamt circa 14 Meter. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:49

    LPI-G: Erpressung um Zigarette

    Gera (ots) - Gera. Am 12.11.2025 kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Vorfall in der Reichsstraße zum Nachteil eines 18-Jährigen. Dieser befand sich an einer Haltestelle, als ein bislang unbekannter Mann auf diesen zuging und nach einer Zigarette fragte. Daraufhin holte der Täter ein Küchenmesser aus seiner Tasche hervor und bedrohte den 18-Jährigen. Daraufhin händigte der Geschädigte seine Zigaretten aus. Die unbekannte männliche Person schlug den jungen Mann daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren