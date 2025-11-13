Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrt ohne Führerschein mit weitreichenden Folgen

Greiz (ots)

Greiz. Am 12.11.2025 gegen 14:35 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 32-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Plauenschen Straße in Greiz. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, einen Atemalkoholwert von 0,24 Promille aufwies und dazu positiv auf einen Cannabisvortest reagierte. Aufgrund dessen, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Pkw wird ermittelt, da sie dem Mann das Fahren ohne Fahrerlaubnis gestattete. (BF)

