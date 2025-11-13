Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erpressung um Zigarette

Gera (ots)

Gera. Am 12.11.2025 kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Vorfall in der Reichsstraße zum Nachteil eines 18-Jährigen. Dieser befand sich an einer Haltestelle, als ein bislang unbekannter Mann auf diesen zuging und nach einer Zigarette fragte. Daraufhin holte der Täter ein Küchenmesser aus seiner Tasche hervor und bedrohte den 18-Jährigen. Daraufhin händigte der Geschädigte seine Zigaretten aus. Die unbekannte männliche Person schlug den jungen Mann daraufhin mit der Hand ins Gesicht und flüchtete anschließend unerkannt. Der 18-Jährige wurde durch die Tathandlung leicht verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen älteren Mann mit dunkler Jeans und roter Jacke gehandelt haben. Trotz der eingeleiteten Ermittlungen konnten bisher keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erlangt werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0294652/2025)(SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell