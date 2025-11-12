Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida. Am 11.11.2025 gegen 10:35 Uhr kam es in der Geraer Straße Abzweig zum Markt in Weida zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 84-jährigen Pkw-Fahrer und einem 78-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Pkw-Fahrer den ihm entgegenkommenden Radfahrer und bog Richtung Markt nach links ab ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. Durch den Unfall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer, sodass er in ein Klinikum verbracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. (BF)

