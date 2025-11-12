Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Fahrradteilen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Zeitraum 05.11.2025 bis 11.11.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Fahrradstellplatz am Bahnhof in der Wettiner Straße mehrere Fahrradteile eines Fahrrades. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor, weshalb Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0293581/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell