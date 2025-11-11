PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Verstöße mit E-Roller

Gera (ots)

Gera. Am 10.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Gera einen 38-Jährigen, welcher mit seinem E-Rolle im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht über einen notwendigen Versicherungsschutz verfügte. Im Rahmen eines Drogenvortests wurde bekannt, dass der Fahrer zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde dem 38-Jährigen untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

