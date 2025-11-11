LPI-G: Unfall mit zwei verletzten Person
Greiz (ots)
Seelingstädt. Am 10.11.2025 gegen 10:15 Uhr kam es an der Kreuzung Lindenstraße und Ronneburger Straße in Seelingstädt zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige PKW Fahrerin missachtete nach bisherigen Erkenntnissen dabei eine 41-jährige vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurden beide Personen verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. (BF)
