LPI-G: Unfall mit zwei verletzten Person

Altenburg (ots) - Altenburg. Im Zeitraum vom 07.11.2025 bis 10.11.2025 beschmierten bislang unbekannte Täter eine Tür des Wareneinganges eines Supermarktes in der Straße "Hinter der Waage" mit Sprühfarbe. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei ...

