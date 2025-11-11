PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit zwei verletzten Person

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am 10.11.2025 gegen 10:15 Uhr kam es an der Kreuzung Lindenstraße und Ronneburger Straße in Seelingstädt zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige PKW Fahrerin missachtete nach bisherigen Erkenntnissen dabei eine 41-jährige vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurden beide Personen verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

