Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 10.11.2025 stellte ein 74-Jähriger gegen 10:45 Uhr fest, dass die Scheibe seines Autos auf bislang unbekannte Weise beschädigt wurde. Dieses war in der Hermann-von-Helmholz-Straße abgeparkt. Nach seiner Feststellung informierte er die Polizei. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Deshalb bitte die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0292774/2025) (SR)

