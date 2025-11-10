PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Kraftrad gescheitert

Gera (ots)

Gera. Am 07.11.2025 kontaktierte eine 56-Jähriger die Polizei und teilte mit, dass er zwei Personen beobachtete, wie sich diese an seinem Motorrad zu schaffen machten. Daraufhin sprach der 56-Jährige die beiden unbekannten Täter an, woraufhin diese flüchteten. Als der Geschädigte sein Handy holte, um die Polizei zu kontaktieren, konnte er noch einen Kleinwagen mit Wohnanhänger feststellen, welcher davonfuhr. Das Motorrad wurde glücklicherweise nicht entwendet. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angabe zum Tathergang, zu Tatverdächtigen oder zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0289902/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

