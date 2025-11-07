Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Zeugenaufruf: Welches Kind möchte vor Weihnachten "Schwein haben"?

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen entdeckten Beamte während einer Streifenfahrt vor der Mühlenweg-Schule ein Kuscheltier. Die Polizeidirektion Lübeck fragt nun: Welches Kind vermisst dieses?

Am 04.11.2025 um 07:15 Uhr passierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Moisling die Mühlenweg-Schule im Moislinger Mühlenweg in Lübeck. Die Beamten entdeckten ein in einer Pfütze und Schlamm befindliches Stofftier und stellten es sicher. An dem Fundort konnten keine Hinweise auf den Eigentümer erlangt werden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass mit dem Kuscheltier besondere emotionale sowie symbolische Erinnerungen eines Kindes verknüpft sind, sucht die Polizeistation Moisling nun nach einem Kind, welches sein Stofftier vermisst. Eine Wiedervereinigung, vor allem in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit, könnte für Freude und eine unvergessliche Erinnerung sorgen.

Das Kuscheltier befindet sich auf der Polizeistation Moisling. Hinweise und Fragen werden telefonisch unter der Rufnummer 0451/131-7400 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell