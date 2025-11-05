Polizeidirektion Lübeck

Räder richtig sichern - Polizei Eutin berät auf dem Marktplatz zum Fahrraddiebstahlschutz

Am Samstag, den 22.11.2025, von 09:00 bis 13:00 Uhr, berät die Polizei in Eutin auf dem Marktplatz zu dem Thema Fahrraddiebstahlschutz. Trotz allgemein sinkender Fallzahlen nehmen parallel die Entwendungen von hochwertigen Fahrrädern zu.

Unter dem Motto "Räder richtig sichern" werden Beamte des Polizeireviers Eutin an einem Infostand im Bereich der Königstraße Interessierte und Eigentümer von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs sensibilisieren, aufklären und beraten. Bei der Präventionsveranstaltung wird unter anderem mit Anschauungsmaterial erklärt, worauf bereits bei einem Kauf eines Zweirads geachtet werden sollte, welche Sicherungsmöglichkeiten bestehen und ob diese zur Benutzung im öffentlichen Verkehrsraum geeignet sind. Zudem wird erklärt, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Schleswig-Holstein rückläufig. So wurden im Vorjahr 1037 Fälle weniger polizeilich angezeigt als in dem Kalenderjahr 2023. Dieses entspricht einem Rückgang von 10,3 Prozent. Jedoch nehmen die Entwendungen von hochpreisigen Zweirädern wie E-Bikes zu. Der Besuch der Veranstaltung sowie die Beratungsgespräche sind kostenfrei. Eine Fahrradkodierung findet nicht statt.

