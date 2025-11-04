Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Zeugenaufruf: Suche nach unfallbeteiligtem Kind

Lübeck (ots)

Am Nachmittag des 15.10.2025 (Mittwoch) kam es in der Kahlhorststraße in Lübeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein Kind verletzt wurde. Beim Überholvorgang eines PKW geriet dieser gegen ein fahrradfahrendes Kind. Der Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und Hinweise zu dem Kind.

Gegen 14:35 Uhr befuhr eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin die Kahlhorststraße in Richtung der Kronsforder Allee. In gleicher Fahrtrichtung sollen sich auf der Fahrbahn ein ca. zehn bis zwölf Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad sowie ein 41-jähriger rumänischer Fahrer eines Opel Vivaro befunden haben. Auf Höhe der Dorfstraße soll der Fahrer des Transporters das Kind linksseitig überholt und dabei touchiert haben. Zu einem Sturz des Jungen sei es nicht gekommen. Beide Verkehrsteilnehmer sollen anschließend angehalten haben. Im weiteren Verlauf habe der Autofahrer das Kind lautstark angeschrien und alleine am Unfallort zurückgelassen. Die Fahrerin des E-Scooters kam dem Kind zur Hilfe und konnte sich auch das Kennzeichen des Kraftfahrzeugs merken. Der Junge soll während des Gesprächs mit der Frau Hilfe abgelehnt haben. Er sei anschließend mit seinem Fahrrad weiter gefahren. Es ist unklar, ob er durch den Unfall körperlich verletzt wurde und ob Sachschäden an seinem Fahrrad entstanden sind. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen zu diesem Jungen. Dieser wurde als männlich, blond und ca. zehn bis zwölf Jahre alt beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeistation Blankensee unter der Rufnummer 0451/131-7484 oder per E-Mail Blankensee.pst@polizei.landsh.de entgegen. Der Fahrer des Transportes konnte durch die Hinweise der Ersthelferin bereits ermittelt werden. Dieser muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Möglicherweise hat er sich aber auch wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell