PKW kippt nach Verkehrsunfall auf die Seite - Fahrerin leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag kam es auf der Bundesstraße 76 in Scharbeutz zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor eine 84-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW. Sie kollidierte mit einem Leitpfosten, der Leitplanke und einem Baum, wodurch der PKW auf die Fahrerseite kippte. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eine 84-jährige deutsche Ostholsteinerin befuhr mit ihrem grauen Opel Meriva die Bundesstraße 76 aus Eutin kommend in Richtung Haffkrug. Auf Höhe des Ehrenfriedhofs in Haffkrug verlor sie die Kontrolle über ihren PKW. Zeugen zufolge habe sie vor der Kollision die Bundesstraße mit stark verringerter Geschwindigkeit befahren und sei anschließend ungebremst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Danach ist sie mit einem Leitpfosten, der Leitplanke und einem Baum kollidiert, wodurch das Fahrzeug auf die Fahrerseite kippte.

Die Fahrzeugführerin konnte sich nicht selbstständig aus ihrem PKW befreien. Zeugen und Ersthelfer verständigten daraufhin den Notruf. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Haffkrug und Scharbeutz wurden noch ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie Beamte des Polizeiautobahnreviers Scharbeutz zu dem Unfallort entsandt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Fahrzeugwrack und übergaben sie zur Weiterversorgung an den Rettungsdienst. Sie wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen werden durch das Polizeiautobahnrevier Scharbeutz geführt. Alkoholkonsum konnte als Unfallursache vor Ort ausgeschlossen werden.

An dem Opel Meriva ist ein Schaden in Höhe von 10.000,00EUR entstanden. Das Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Bundesstraße 76 war aufgrund des Einsatzes über mehrere Stunden komplett gesperrt.

