Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Heiligenhafen/Ostholstein Vermisste Frau tot aufgefunden

Lübeck (ots)

Am 24.10.2025 gegen 14.00 Uhr wurde eine 84-Jährige aus einem Krankenhaus in Heiligenhafen als vermisst gemeldet. Die Polizei wurde bei der Suche nach der Frau von der Feuerwehr sowie DRK, DLRG und ASB unterstützt. Die Vermisste wurde am 25.10.2025 tot im Wasser südwestlich von Fehmarn aufgefunden.

Eine 84-jährige Ostholsteinerin wurde am Freitagnachmittag aus einer Klinik in Heiligenhafen als vermisst gemeldet.

Die Polizei suchte mit zahlreichen eigenen Kräften sowie mit Unterstützung der Feuerwehr, DRK, DLRG und ASB mittels Drohnen und Quads nach der Frau. Es kamen auch Suchhunde der Polizei, des DRK und der Bundesrettungshundestaffel zum Einsatz.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen dauerten bis in die frühen Morgenstunden des 25.10.2025, ohne dass die Frau gefunden werden konnte.

Samstagmittag meldeten dann Kiter südwestlich vor Fehmarn, eine leblose Frau im Wasser treibend gefunden zu haben. Die Wasserschutzpolizei übernahm die Bergung der Toten.

Die Verstorbene konnte eindeutig als die zuvor vermisste Ostholsteinerin identifiziert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell