Pkw flüchtet aus Verkehrskontrolle

Am Dienstagmittag (21.10.2025) entzog sich in Oldenburg i. H. ein schwarzer Mercedes-Benz der Kontrolle der Polizei. Die Limousine fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft und gefährdete den Verkehr. Das Fahrzeug konnte nach Hinweisen von Passanten letztlich in einer Feldzufahrt nahe Rüting festgestellt werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 13:00 Uhr bemerkten Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in der Hospitalstraße ein Fahrzeug mit einem falsch und nicht leserlich montiertem Kennzeichen. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle einleiteten, flüchtete der Mercedes unvermittelt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neustädter Straße / Lensahn. Im Stadtgebiet herrschte reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, eine Gefährdung durch die Fahrweise des Pkw konnte nicht ausgeschlossen werden.

Im weiteren Verlauf der Fahndung wurde das Fahrzeug in Damlos gesichtet, welches vermutlich über den Sebenter Weg in die Ortschaft fuhr. Der Pkw passierte die Ortschaften mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h, sodass die Suche vorübergehend eingestellt werden musste.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte das Fahrzeug am Abend auf einem Feldweg zwischen Rüting und Riepsdorf festgestellt werden. Zeugen berichteten, mehrere Personen hätten das Fahrzeug verlassen. Mutmaßlich passierten zwei Radfahrende die Limousine zu diesem Zeitpunkt, welche weitere Hinweise zu den Personen geben könnten.

Die Polizei in Oldenburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Durchführung unerlaubter Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und bittet um Hinweise.

Hinweise zu den Insassen oder zum Tatgeschehen am Dienstag (21.10.2025) auf der Fahrstrecke Hospitalstraße, Neustädter Straße, Sebenter Weg und der Weiterfahrt von Damlos in den Feldweg zwischen Rüting und Riepsdorf nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04361/10550 oder per E-Mail an Oldenburg.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

Wer durch die Fahrweise der schwarzen Mercedes-Benz S-Klasse als Limousine (Erstzulassung 1998) gefährdet oder behindert wurde, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

