Warnung vor falschen Handwerkern in Lübeck

Lübeck (ots)

In der Polizeidirektion Lübeck wurde im Oktober 2025 ein Anstieg von Straftaten mit der Masche "Falsche Handwerker" festgestellt. Insgesamt registrierte die Polizei acht Fälle im Lübecker Stadtgebiet. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand gibt es zwei Vorgehensweisen, die die Tatverdächtigen derzeit anwenden. Im ersten Schritt geben sich die vermeintlichen Handwerker als Mitarbeiter der Stadtwerke Lübeck oder andere Wasserwerker aus. Sie geben dann den Wohnungsnehmern gegenüber an, dass es im Umfeld zu einem Rohrbruch gekommen sei und nun die Rohre im Haus überprüft werden müssten.

Bei der ersten Vorgehensweise dreht ein Tatverdächtiger, nachdem die Wohnung betreten wurde, alle Heizkörper und Wasserhähne auf. Anschließend bittet er die Wohnungsnehmerin oder den Wohnungsnehmer ein Messinstrument an einer Heizung zu beobachten, während der Tatverdächtige angeblich die übrigen Anschlüsse kontrolliert. Tatsächlich durchsucht er in dieser Zeit die anderen Räume nach Wertgegenständen und Bargeld.

Bei der zweiten Vorgehensweise lehnt der Tatverdächtige die Tür nach dem Betreten der Wohnung nur an und führt den Geschädigten oder die Geschädigte ins Badezimmer. Dort werden die Wasserhähne geöffnet, um angeblich die Wasserqualität zu überprüfen. Währenddessen betritt ein zweiter Tatverdächtiger die Wohnung und sucht die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld ab.

Anschließend wurde den Geschädigten mitgeteilt, dass alles in Ordnung sei und die Tatverdächtigen verließen die Wohnung mitsamt den Wertgegenständen.

Im letzten Monat hat die Polizei in Lübeck acht Taten mit den beschriebenen Begehungsweisen registriert. In sechs Fällen entstand ein Gesamtschaden von über 40.000EUR, bei den übrigen zwei Fällen blieb es beim Versuch. Die Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls aufgenommen.

Um weitere Taten zu verhindern, bittet die Polizei um die Beachtung der folgenden Tipps und Hinweise:

- Handwerker nehmen Termine in der Regel nach einer Terminvereinbarung wahr. In Mietobjekten werden diese Termine üblicherweise durch Aushänge angekündigt. Wenn eine solche Ankündigung nicht stattgefunden hat, verweigern Sie zunächst den Zutritt und fragen Sie bei Ihrer Wohnungsverwaltung nach.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht unter Vorspiegelung einer Notlage.

- Lassen Sie sich einen Firmenausweis vorlegen und überprüfen Sie die Angaben auf ihre Richtigkeit.

- Rufen Sie im Zweifel die Polizei an und lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

