POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Jugendlicher schlägt Mann

Ein 16-jähriger Billerbecker hat am Freitag (24.01.25) einen Kaufland-Mitarbeiter verletzt. Gegen 11.10 Uhr erwischte er diesen beim Ladendiebstahl. Der Mitarbeiter sprach den Jugendlichen darauf an, worauf der Billerbecker flüchten wollte. Der Mitarbeiter holte ihn letztlich ein. Es entwickelte sich eine Rangelei, in dessen Folge der 16-Jährige dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn trat. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.

