Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Bargteheide/Kreis Stormarn Sachbeschädigung im Autonomen Jugendhaus

Lübeck (ots)

Am 02.11.2025 kam es zu einem Fall von Vandalismus im Autonomen Jugendhaus in Bargteheide. Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion in Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht des 02.11.2025 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Autonomen Jugendhauses. An den Wänden wurden Schriftzüge sowie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgefunden.

Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zu ähnlichen Taten in der Vergangenheit vorliegt.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an Pressestelle Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell