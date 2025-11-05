Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Lorenz

Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren am Hauptbahnhof

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.11.2025) führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Lübeck, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Lübecker Hauptbahnhof eine erneute Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr durch. Gegen mehrere Personen wurden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr überprüften die Beamten circa 70 Personen am Hauptbahnhof in Lübeck. Bei den Kontrollen fanden die Einsatzkräfte sieben Messer, einen Schlagring, einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray.

Weiterhin wurden zwei Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz (Kokain, Amphetamin), zwei nach dem Arzneimittelgesetz, ein Hausfriedensbruch und ein Erschleichen von Leistungen festgestellt. Zwei weitere Verstöße wurden nach dem Tabakerzeugnisgesetz (unerlaubte Vapes) sowie ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz registriert.

Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Zudem waren zwei Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und ein offener Haftbefehl konnte vollstreckt werden.

Die Waffen, Messer, Betäubungsmittel und Vapes wurden sichergestellt.

Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen dieser Art durchführen, um das geltende Waffenverbot durchzusetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell