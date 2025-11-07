Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

Frontalzusammenstoß zweier PKW

Lübeck (ots)

Gestern Abend (06.11.2025) kam es in der Lohstraße in der Gemeinde Stockelsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal zusammenstießen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt.

Gegen 20:30 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau aus Ostholstein mit ihrem PKW Mercedes die Lohstraße in Richtung Bad Schwartau. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit seinem PKW Skoda.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau an einem vor ihr verkehrsbedingt wartenden PKW vorbeifahren. Dazu wechselte sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem ihr entgegenkommenden Skoda frontal zusammen.

Beide Fahrzeugführer sowie ein Mitfahrer des Mercedes wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die beiden stark beschädigten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein in Höhe der Unfallstelle, in einer Grundstückseinfahrt, abgestellter Anhänger durch den Mercedes zur Seite geschoben. An ihm entstand leichter Sachschaden.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Lohstraße in Höhe des Unfalls circa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Die Polizei hat gegen die Frau (deutsche Staatsangehörigkeit) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell