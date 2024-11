Polizei Dortmund

POL-DO: Nicht zum Lachen! Polizei Dortmund beobachtet zunehmende Lachgas-Nutzung mit Sorge - schon über 100 Verstöße wegen falscher Ladungssicherung

Würden Sie einfach mal so Distickstoffmonoxid einatmen? Vermutlich nicht - klingt schließlich chemisch und ungesund. Spoiler: Ist es auch! Unter dem Namen "Lachgas" hingegen kommt es vermeintlich harmloser, mitunter auch als Partydroge daher und übt daher eine große Anziehung auf junge Erwachsene aus. Die Polizei Dortmund beobachtet seit geraumer Zeit eine besorgniserregende Entwicklung in diesem Bereich - sowohl im polizeilichen Einsatzalltag als auch im Straßenverkehr.

Als Rauschmittel konsumiert, kann Lachgas kurzfristig Halluzinationen, räumliche und zeitliche Desorientierung sowie andere Beeinträchtigungen der Wahrnehmung auslösen. "Rauschzustände am Steuer gefährden das eigene Leben und das Leben unbeteiligter Menschen. Wir sprechen hier definitiv von einer völlig unterschätzten Gefahr", sagt der Leiter der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Dortmund, Ralf Ziegler. Und seine Botschaft ist eindeutig: Nur, weil man Lachgas schwierig nachweisen kann, solle sich niemand zu sicher sein.

Ziegler weiter: "Wenn jemand glasige Augen oder sonstige Ausfallerscheinungen hat, dann werden wir Ermittlungsverfahren einleiten. Und dann ist auch der Führerschein in akuter Gefahr." Schließlich gilt der § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) nicht nur für Alkohol, sondern auch für andere berauschende Mittel.

Die häufigste Sanktionsmöglichkeit für die Einsatzkräfte der Polizei Dortmund sind Verstöße gegen die streng vorgeschriebene Ladungssicherung, weil die Lachgasflaschen unter großem Druck stehen. Die Bußgelder für diese Ordnungswidrigkeit beginnen im mittleren dreistelligen Bereich, inklusive Punkte in Flensburg. Ralf Ziegler: "Auch hier ahnden wir knallhart."

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verdeutlicht die Brisanz des Problems. Wurden 2023 noch 34 Verstöße gegen die Ladungssicherung gezählt, sind es im aktuellen Jahr 2024 schon jetzt 102 Verstöße - ein Anstieg von 200 Prozent. Und: Das Problem ist fast ausschließlich männlich sowie im Schnitt 22,5 Jahre alt.

Auch im Einsatzalltag berichten Polizeibeamtinnen und -beamte immer häufiger von Menschen, die Lachgas konsumieren und daher kurzzeitig wie weggetreten und völlig berauscht wirken. Analog zu anderen berauschenden Mitteln richtet sich auch die Wirksamkeit von Lachgas immer nach dem jeweiligen Konsumenten aus. Das heißt: Reaktionen der Konsumenten können immer unterschiedlich sein. Immer wieder kommt es nicht nur zu der Eigengefährdung durch das Einatmen, sondern auch zu unkontrollierten oder gar aggressiven Verhaltensweisen den Beamten gegenüber. Deshalb der Appell der Polizei Dortmund: Unterlassen Sie den Konsum von Lachgas und anderen berauschenden Mitteln!

Auch im Straßenverkehr gab es schon kritische Fälle, die im Zusammenhang mit Lachgas-Konsum stehen könnten. So stoppte die Polizei Dortmund auf der Hansastraße am 14. März einen 19-jährigen Autofahrer, der unter dem Einfluss von Lachgas stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, und es laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr. Bereits zuvor kam es zu ähnlichen Vorfällen, etwa einem Verkehrsunfall am 14. Januar 2024 an der Kreuzung Hoher Wall/Rheinische Straße.

Die Polizei Dortmund wird auch zukünftig verstärkt gegen diese Gefahr vorgehen und zielgerichtete Kontrollen durchführen - teils auch in Verbindung mit der Raser- und Poserszene. Solche Trends verstärken die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen und konsequenter Strafverfolgung.

