Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung mit unbekannten Beteiligten

Gera (ots)

Gera. Am 07.11.2025 ereignete sich gegen 11:50 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße ein Vorfall, welcher durch einen unabhängigen Zeugen beobachtet wurde. Dieser meldete der Polizei, dass er zwei Personen beobachtete, wie diese auf eine weitere unbekannte Person körperlich einwirkten. Hierbei wurde unter anderem eine Brille des unbekannten Geschädigten beschädigt. Die drei Beteiligten entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen nach den Personen, konnten diese durch die Polizei nicht angetroffen werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen beziehungsweise mögliche Tatbeteiligte, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0290295/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

