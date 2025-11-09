Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit den falschen Kennzeichen unterwegs

Altenburg (ots)

Ein roter VW erweckte am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr in der Zeitzer Straße in Altenburg die Aufmerksamkeit der Polizei und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Jedoch trat der Fahrer unvermittelt aufs Gaspedal und konnte vorerst flüchten, wobei ihm das Verkehrsaufkommen zu Gute kam. Infolge der weiteren Ermittlungen zu den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurde nun offensichtlich, warum der Fahrer wohl flüchtete. Die Kennzeichen waren auf einen Kia zugelassen und offensichtlich widerrechtlich an dem VW angebracht. Nachdem den Beamten bekannt wurde, dass besagter Kia zur Reparatur gegeben wurde, konnte dieser auch in Rositz OT Lödla auf dem Gelände einer Schrauberwerkstatt festgestellt werden. Hier stand auch der zuvor geflüchtete rote VW, diesmal ohne Kennzeichen. Auf dem Gelände konnte zudem ein polizeibekannter 30-Jähriger angetroffen werden, welcher folglich als Führer des Fluchtfahrzeuges identifiziert wurde. Es stellte sich heraus, dass er obendrein nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

