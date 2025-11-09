PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beworfen

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr alarmierte 23-jähriger Fahrer eines Audi die Polizei. Bei seiner Fahrt auf der B93 Ortsumgehung Altenburg wurde sein Fahrzeug durch eine dunkel gekleidete Person aus dem Straßengraben heraus mit einem Stein beworfen. Besonnen konnte der Audi-Fahrer trotz Schockmoment sein Fahrzeug sicher in der Spur halten, von der Bundesstraße abfahren und anschließend die Polizei informieren. Am Pkw entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei 20-Jährige auf dem parallel zur Kraftfahrstraße verlaufenden Feldweg festgestellt werden. Inwieweit diese mit der Tat in Zusammenhang stehen ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen hinsichtlich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Altenburger Land unter Bezugsnummer 0290574/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

