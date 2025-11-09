PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randale im Treppenhaus

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.11.2025 verschaffte sich in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kurt-Tucholski-Straße in Greiz. Er trat dabei die Hauseingangstür ein, warf mehrere Blumen im Treppenhaus umher und verursachte Schaden an einer Wohnungstür. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Greizer Polizei (Tel.: 03661/6210) leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, welche sachdienliche Informationen geben können. Bezugsnummer 0290896/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

