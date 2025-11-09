Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Explosiver Fehltritt

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.11.2025 beobachteten Beamte der Polizei Greiz zwei junge Erwachsene in der Zeulenrodaer Straße, wie sie gegen 02:30 Uhr eine Getränkedose mittels Pyrotechnik sprengten. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen und des Fahrzeuges konnten in diesem weitere pyrotechnische Erzeugnisse aufgefunden werden. Bei den Böllern handelte es sich um erlaubnispflichtige Pyrotechnik. Da keiner der beiden Männer eine solche Erlaubnis vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet und die Böller wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell