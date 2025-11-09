PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitisprayer in Zeulenroda unterwegs

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 06.11.2025 auf den 07.11.2025 brachte ein bislang unbekannter Täter ein Graffito an einer Hauswand in der Speicherreihe in Zeulenroda an. Das Werk enthielt augenscheinlich den Schriftzug "Grafeke". Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Informationen zum Sachverhalt geben können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0290481/2025 bei der Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 09:00

    LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

    Gera (ots) - Am frühen Samstagnachmittag erreichte den Inspektionsdienst Gera eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B2 zwischen den Abfahrten Dorna und Cretzschwitz. Neben vier Streifenwagen der Polizei, rückten auch mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr aus. Die Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für nahezu zwei Stunden voll gesperrt. Nach ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:00

    LPI-G: Missverständnis führt zur größerem Polizeieinsatz

    Gera (ots) - Am Samstag, kurz nach 13:00 Uhr beobachtete eine 20-jähirge Anwohnerin der Kurt-Keicher-Straße in Gera durch ihren Türspion, wie zwei ihr unbekannte Männer versuchten, mit einem größeren Messer in die Nachbarwohnung einzudringen. Da die Dame der deutschen Sprache nur bedingt mächtig war, informierte sie eine Freundin, da sie einen Überfall vermutete. Die Freundin wählte daraufhin den Notruf. Sofort ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 09:00

    LPI-G: 3-Jährige löst Rettungseinsatz aus

    Gera (ots) - Am Samstagmittag erreichte die Polizei ein nicht alltäglicher Notruf aus der Greizer Straße in Gera. Eine 43-Jährige teilte mit, dass sich ihre 3-jährige Tochter im Bad eingeschlossen habe und der Schlüssel nun nicht mehr von innen steckt, sodass das Kind im Raum "gefangen" war. Daher kamen neben Beamten der Geraer Polizei auch Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz. Durch einen einfühlsamen Feuerwehrmann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren