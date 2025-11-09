LPI-G: Graffitisprayer in Zeulenroda unterwegs
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 06.11.2025 auf den 07.11.2025 brachte ein bislang unbekannter Täter ein Graffito an einer Hauswand in der Speicherreihe in Zeulenroda an. Das Werk enthielt augenscheinlich den Schriftzug "Grafeke". Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Informationen zum Sachverhalt geben können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0290481/2025 bei der Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell