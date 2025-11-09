Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Gera (ots)

Am frühen Samstagnachmittag erreichte den Inspektionsdienst Gera eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B2 zwischen den Abfahrten Dorna und Cretzschwitz. Neben vier Streifenwagen der Polizei, rückten auch mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr aus. Die Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für nahezu zwei Stunden voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-Jähriger die B2 aus Richtung Zeitz in Richtung Gera. Aufgrund eines medizinischen Problems kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw eines 72-Jährigen, welcher noch versuchte auszuweichen. Glücklicherweise kam es nicht zum Frontalzusammenstoß. Jedoch wurde der 51-Jährige schwer und der Unfallgegner sowie seine Beifahrerin leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt wird. Die Geraer Polizei ermittelt weiter zum Unfallgeschehen. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell