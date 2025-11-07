Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter aus Garteneinbruch gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am 06.11.2025 gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, welche augenscheinlich in Gartenlauben am Eichberg einbrachen und Gegenstände herausholten. Daraufhin informierte der aufmerksame Mann die Polizei über seine Beobachtungen. Im Rahmen des schnellen Einsatzes der eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Greiz konnten die beide Täter im Alter von 64 und 39 Jahren angetroffen und Diebesgut von geringem Wert sichergestellt werden. Während einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 64-Jährigen konnte ein 46-jähriger Bekannter in dieser angetroffen werden, welcher augenscheinlich Drogen konsumierte. Trotz der hastigen Versuche, diese schnell verschwinden zu lassen, konnten die eingesetzten Beamten Drogenutensilien und eine geringe Menge Methamphetamin auffinden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen den 64 und 39-Jährigen ein. Gegen den 46-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. (SR)

