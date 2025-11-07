PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter aus Garteneinbruch gestellt

Greiz (ots)

Greiz. Am 06.11.2025 gegen 14:50 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Männer, welche augenscheinlich in Gartenlauben am Eichberg einbrachen und Gegenstände herausholten. Daraufhin informierte der aufmerksame Mann die Polizei über seine Beobachtungen. Im Rahmen des schnellen Einsatzes der eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Greiz konnten die beide Täter im Alter von 64 und 39 Jahren angetroffen und Diebesgut von geringem Wert sichergestellt werden. Während einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 64-Jährigen konnte ein 46-jähriger Bekannter in dieser angetroffen werden, welcher augenscheinlich Drogen konsumierte. Trotz der hastigen Versuche, diese schnell verschwinden zu lassen, konnten die eingesetzten Beamten Drogenutensilien und eine geringe Menge Methamphetamin auffinden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen den 64 und 39-Jährigen ein. Gegen den 46-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 08:40

    LPI-G: Sachbeschädigung an Rettungswagen

    Gera (ots) - LGera. In den Abendstunden des 06.11.2025 schlug ein 42-Jähriger mehrfach gegen die Seitenwand eines Rettungswagens, da dieser in ein Klinikum verbracht werden wollte. Dadurch wurde das Fahrzeug beschädigte, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Anschließend verweigerte der 42-Jährige jedoch die Mitfahrt und entfernte sich vom Rettungswagen. Gegen 23:30 Uhr kam ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:39

    LPI-G: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 06.11.2025 befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße aus Pahna kommend in Richtung Eschefeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug bewegte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei leitete ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:38

    LPI-G: Bedrohung im Linienbus

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 06.11.2025 wollte eine bislang unbekannte Person mit einem Linienbus fahren und an der Bushaltestelle in der Wettinerstraße zusteigen. Da der Unbekannte weder einen Fahrschein noch Bargeld hatte, verwies der 36-jährige Busfahrer den Fahrgast und begleitete diesen hinaus. Daraufhin holte die unbekannte Person ein Messer aus seiner Tasche und hielt dieses in Richtung des Busfahrers. Ein aktiver Angriff fand nicht statt, sodass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren