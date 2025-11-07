PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bedrohung im Linienbus

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 06.11.2025 wollte eine bislang unbekannte Person mit einem Linienbus fahren und an der Bushaltestelle in der Wettinerstraße zusteigen. Da der Unbekannte weder einen Fahrschein noch Bargeld hatte, verwies der 36-jährige Busfahrer den Fahrgast und begleitete diesen hinaus. Daraufhin holte die unbekannte Person ein Messer aus seiner Tasche und hielt dieses in Richtung des Busfahrers. Ein aktiver Angriff fand nicht statt, sodass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung und flüchtete. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen der Polizei konnte ein möglicher Täter nicht aufgegriffen werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0289376/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

